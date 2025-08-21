ÚLTIMA HORA: Con figuras de la Liga BBVA MX, revelan convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol, anunció la convocatoria en la categoría SUB 20, el cual ha despertado grandes comentarios, por los nombres de jugadores que se están ganando cada vez más reflectores dentro de la Liga MX.

En la convocatoria, está Gilberto Mora, el delantero juvenil de Tijuana, que es visto como la nueva joya del balompié mexicano y que ahora se preparará para el siguiente desafío que es el Mundial de la categoría en Chile.

México tiene así un futuro prometedor en cuanto a juveniles considerando los minutos, experiencias y rose que vienen ligados de la calidad que es incuestionable. Adeás de Mora, Camberos de Chivas se ha mostrado con buenos argumentos, tiene regularidad en el rebaño y parece que el destino lo llevará a ser un jugador importante de la escuadra rojiblanca.

Iker Fimbres es otro de los juveniles que ilusiona bastante, pues se ha vuelto un recurrente para el conjunto de Rayados. Ha tenido intermitencia este torneo pero su calidad está ahí desarrollándose.

Esta es la convocatoria OFICIAL de México Sub 20

Porteros: Pablo Lara (Pumas), Emanuel Ochoa (Cruz Azul), Juan Liceaga (Chivas)

Defensas: Diego Ochoa (Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla), César Bustos (Rayados), Jaziel Mendoza (Cruz Azul), Everardo López (Toluca).

Medios: Obed Vargas (Seattle Sounders), César Garza (Dundee FC), Alexei Domínguez (Pachuca), Amaury Morales (Cruz Azul), Diego Sánchez (Tigres), Iker Fimbres (Rayados), Elías Montiel (Pachuca).

Delanteros: Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Xolos), Hugo Camberos (Chivas), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos).

¿Cuándo es el mundial sub 20 y las fechas oficiales?

El próximo Mundial Sub-20 de fútbol se celebrará en Chile y se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.