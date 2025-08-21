deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

ÚLTIMA HORA: Con figuras de la Liga BBVA MX, revelan convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de divisiones inferiores, ha dado a conocer su convocatoria oficial para los retos que están por llegar; destacan los futbolistas de Liga MX.

seleccion mexicana convocatoria
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana de Futbol, anunció la convocatoria en la categoría SUB 20, el cual ha despertado grandes comentarios, por los nombres de jugadores que se están ganando cada vez más reflectores dentro de la Liga MX.

En la convocatoria, está Gilberto Mora, el delantero juvenil de Tijuana, que es visto como la nueva joya del balompié mexicano y que ahora se preparará para el siguiente desafío que es el Mundial de la categoría en Chile.

México tiene así un futuro prometedor en cuanto a juveniles considerando los minutos, experiencias y rose que vienen ligados de la calidad que es incuestionable. Adeás de Mora, Camberos de Chivas se ha mostrado con buenos argumentos, tiene regularidad en el rebaño y parece que el destino lo llevará a ser un jugador importante de la escuadra rojiblanca.

Iker Fimbres es otro de los juveniles que ilusiona bastante, pues se ha vuelto un recurrente para el conjunto de Rayados. Ha tenido intermitencia este torneo pero su calidad está ahí desarrollándose.

Esta es la convocatoria OFICIAL de México Sub 20

Porteros: Pablo Lara (Pumas), Emanuel Ochoa (Cruz Azul), Juan Liceaga (Chivas)

Defensas: Diego Ochoa (Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla), César Bustos (Rayados), Jaziel Mendoza (Cruz Azul), Everardo López (Toluca).

Te podría interesar: Edson Álvarez, a una firma de cambiar de Liga procedente de West Ham

Medios: Obed Vargas (Seattle Sounders), César Garza (Dundee FC), Alexei Domínguez (Pachuca), Amaury Morales (Cruz Azul), Diego Sánchez (Tigres), Iker Fimbres (Rayados), Elías Montiel (Pachuca).

Delanteros: Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Xolos), Hugo Camberos (Chivas), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos).

Te podría interesar: Gilberto Mora tiene un sueño y creen que lo podrá conseguir

¿Cuándo es el mundial sub 20 y las fechas oficiales?

El próximo Mundial Sub-20 de fútbol se celebrará en Chile y se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen México vs Suiza
Selección Azteca
Resumen México 2-4 Suiza | Partido amistoso, Fecha FIFA
Reider, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Fabian Rieder! México 2-4 Suiza | Fecha FIFA
Ángel Sepúlveda, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Ángel Sepúlveda! México 2-3 Suiza | Fecha FIFA
Ndoye, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Dan Ndoye! México 1-3 Suiza | Fecha FIFA
Amdouni, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Zeki Amdouni! México 1-2 Suiza | Fecha FIFA
Santiago Gimenez, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Santiago Gimenez! México 1-1 Suiza | Fecha FIFA
Embolo, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Breel Embolo! México 0-1 Suiza | Fecha FIFA
Alexis Vega, Selección Mexicana
Selección Azteca
Alexis Vega revela que el tener jugadores en Europa enriquece a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
César Montes revela los aprendizajes que le ha dejado Rafa Márquez a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
El Piojo Alvarado explica la diferencia que se siente en la Selección Mexicana con el Vasco Aguirre
×
×