Las 3 claves de la negociación entre Club América y Juárez por Denzell García

Mientras que André Jardine hizo gestos a la afición sobre ganar el Clausura 2026, la directiva ya se enfoca en preparar de la mejor manera la plantilla de cara al Apertura 2026. Por eso, el mercado de fichajes de la ventana de verano será clave para tener una buena temporada. En ese marco, Denzell García, de FC Juárez, es el jugador al que apuntaría el Club América.

Así como se dice que Israel Reyes jugaría su último partido en América vs. Atlas, también hay rumores sobre posibles refuerzos de cara a la próxima temporada y el futbolista de los Bravos parece estar entre los principales apuntados, como una prioridad. Y hay 3 claves para entender cómo avanza la negociación por el centrocampista defensivo de 22 años.

Crédito: Mexsport

Esto ha sucedido en la negociación entre Club América y los Bravos de Juárez: 3 claves

Club América tiene competencia: distintos reportes especializados en mercado de fichajes sostienen que Denzell García es pretendido por las Águilas de Coapa y también por los Rayados de Monterrey. No obstante, La Pandilla está en una crisis futbolística y parece que tiene otros temas por resolver antes de mirar el mercado de pases. Primera oferta de América (rechazada): aunque no ha trascendido cuánto dinero ofreció el equipo azulcrema, el periodista Fernando Esquivel reveló América propuso la cesión de Alan Cervantes y dinero por García. Contraoferta de FC Juárez (2 x 1): Parece que a los Bravos no les disgustó tanto la propuesta, pues distintos reportes sugieren que Juárez pidió a Cervantes pero también a Alexis Gutiérrez en la negociación por Denzell.

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¿Cómo sigue la negociación entre Club América y FC Juárez?

Todo indica que América deberá seguir negociando en las próximas semanas. Los Bravos de Juárez no tienen ninguna urgencia en la negociación, puesto que es uno de los habituales titulares en el equipo del portugués Pedro Caixinha. El valor de mercado de Denzell García es de 4.5 millones de euros, según Transfermarkt.

|Instagram @denzellgarcia_5

Los números de Denzell García en FC Juárez

De acuerdo a las cifras que brindó BeSoccer, sitio especializado en mercado de estadísticas de los jugadores, los números de Denzell García en FC Juárez han sido los siguientes:

111 partidos jugados

90 encuentros como titular

5 goles

3 asistencias

8 tarjetas amarillas y ninguna roja.