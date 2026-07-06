ÚLTIMA HORA: Gignac se pone la playera de México previo al partido vs Inglaterra

Durante la previa del partido entre México vs Inglaterra, Carlos Guerrero "El Warrior", David Medrano y Jorge Campos pusieron a André-Pierre Gignac en una situación compleja, primero le cuestionaron sobre cómo veía a ambas selecciones, tras escuchar su respuesta Jorge Campos se percató de que Gignac tenía en el cuello una camisa de la selección mexicana y lo "obligó" a vestirla.

Además, Gignac mencionó que está encantado con el rendimiento de Erik Lira durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y confesó que pronostica un 1-0 en favor de la selección mexicana de futbol.

