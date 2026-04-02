ÚLTIMA HORA: Ídolo reciente del América es hospitalizado de emergencia

La leyenda del América, Moisés Muñoz fue hospitalizado de emergencia la tarde de este miércoles tras presentar un dolor abdominal intenso. De acuerdo con los primeros reportes, el exjugador consideró que la molestia era de gravedad, por lo que acudió de inmediato a un centro médico.

Distintos reportes señalan que el ex arquero del Club América ingresó a un hospital en la Ciudad de México, donde incluso habría sido intervenido quirúrgicamente. Hasta el momento no hay un parte médico oficial, pero la información apunta a que su estado fue atendido con rapidez.

La noticia generó preocupación entre aficionados y seguidores, ya que Muñoz es una figura recordada en el futbol mexicano, tanto por su paso en la Liga MX como por su actividad reciente en medios y redes sociales.

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Moisés Muñoz, el portero del milagro

Moisés Muñoz es recordado como uno de los porteros más importantes en la historia reciente del América. Su momento más emblemático llegó en la final del Clausura 2013, cuando anotó un gol en tiempo agregado ante Cruz Azul que llevó el partido al agregado y después a los penales, donde su equipo terminó coronándose.

A lo largo de su carrera, también defendió los colores de Monarcas Morelia, Atlante y Puebla, consolidándose como un arquero confiable en el futbol mexicano. Además, tuvo participación con la Selección Mexicana, siendo parte del proceso de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

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