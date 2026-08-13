Hormiga González va a ser compañero de Gilberto Mora y esta información lo confirma

Armando "Hormiga" González y Gilberto Mora son los jugadores prospecto para la Copa Mundial de la FIFA 2030™, que por primera vez se organizará en 6 sedes. Ambos jugadores ya han compartido cancha en la Selección Mexicana, pero ahora serán compañeros fuera de ella, luego de que se confirmara que el 10 de Xolos estudiará administración de empresas en la universidad.

González estudia en la Universidad Anáhuac, en la modalidad online, tal como Mora, aunque el jugador de Chivas se decantó por la carrera de Deporte y Bienestar, según informó la institución privada en sus redes sociales. Con ello, el delantero amplía su nivel de estudios, pues con anterioridad se sabía que estudiaba una licenciatura.

González estudia en la Universidad Anáhuac, en la modalidad online, tal como Mora.|Anáhuac Online

"Con la misma pasión que lo impulsa en cada partido, continúa aprendiendo, creciendo y trazando nuevas metas. Nos emociona acompañarte en este recorrido y ser parte de todo lo que sigues construyendo. ¡Vamos por más, Armando!", escribió la que será su alma máter.

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Hormiga González y Gilberto Mora, de la cancha al estudio

El delantero de la Selección Mexicana ha compaginado el futbol con su carrera universitaria. Con anterioridad se sabía que estudiaba Deporte y Bienestar, pero hasta el día de hoy se dio a conocer cuál será su alma mater. El jugador ya tiene 23 años, por lo que se desconoce hasta el momento en qué semestre va y cuánto tiempo le falta para terminar sus estudios.

Mientras que el chico maravilla acaba de ingresar a la carrera de Administración de Empresas, luego de graduarse de la preparatoria tras el término de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista de Xolos acaba de iniciar el ciclo escolar este lunes 10 de agosto.

La modalidad de la universidad de la Hormiga González y Gilberto Mora

La Universidad Anáhuac cuenta con dos modalidades: presencial en sus diferentes campus por todo el país y la online, que es en la que los 2 seleccionados mexicanos estudian. Esto les da la oportunidad a los jugadores de compaginar sus carreras de futbolistas con el estudio, ya que tiene horarios flexibles.