ÚLTIMA HORA: Israel Reyes habría viajado a Italia y ya no regresaría al América para el Apertura 2026

El defensor mexicano Israel Reyes estaría muy cerca de concretar su salto al futbol europeo una vez concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de acuerdo con los más recientes reportes que circulan en redes sociales.

Se trata de uno de los zagueros con mayor proyección del futbol mexicano, quien incluso ya se encontraría en Roma, Italia, afinando detalles previos a días integrarse a la concentración de México, que tendrá alrededor de un mes de preparación antes del arranque de la justa mundialista, con puros jugadores de la Liga MX.

Según la información que ha trascendido, varios clubes europeos seguían de cerca al defensor del Club América; sin embargo, sería la AS Roma quien finalmente tomaría la delantera para hacerse con sus servicios. Donde compartiría liga con su compañero de selección, Johan Vásquez, actual referente y capitán del Genoa CFC.

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Los números de Israel Reyes con el América

Desde su llegada a Coapa para el torneo Clausura 2023, Israel Reyes ha logrado consolidarse como una pieza importante en el esquema azulcrema gracias a su versatilidad, desempeñándose como defensa central y lateral derecho.

Con la camiseta del América, el defensor suma poco más de 120 partidos oficiales entre Liga MX, Liguilla, Concachampions y Leagues Cup, además de registrar tres anotaciones. Siendo parte del equipo tricampeón que marco historia en la Liga MX.

Durante el actual Clausura 2026, Reyes ha disputado 15 partidos de Liga MX, acumulando más de 1,300 minutos en el terreno de juego, con dos tarjetas amarillas y una asistencia.

Además, en abril de 2025 renovó su contrato con América hasta 2028, incluyendo una cláusula que facilitaría una eventual salida al futbol europeo en caso de recibir una oferta formal. Cabe recordar que América pagó cerca de 6 millones de dólares al Club Puebla por su fichaje, convirtiéndose en una de las ventas más importantes en la historia del conjunto poblano.

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Israel Reyes, el precio que tendría que pagar la Roma

De acuerdo con la más reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, el valor actual de mercado de Israel Reyes está tasado en 5 millones de euros, cifra equivalente a poco más de 5.3 millones de dólares.

No obstante, reportes recientes apuntan a que la directiva del América fijaría su precio de salida entre 6 y 7 millones de dólares para cualquier club interesado en adquirirlo después de la Copa del Mundo.

La participación de Israel Reyes con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 podría ser determinante para elevar aún más su cotización y convertir su salida a Europa en una de las transferencias mexicanas más relevantes del mercado de verano.

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