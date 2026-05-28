ÚLTIMA HORA: Jugador ESTRELLA de Pumas dejaría al equipo por un GRANDE de México tras perder la Final del Clausura 2026

El mediocampista mexicano Jordan Carrillo es pretendido por diversos equipos de la Liga BBVA MX tras finalizar su participación con los Pumas de la UNAM en la Gran Final del Clausura 2026. De acuerdo con múltiples reportes, el jugador de 24 años se encuentra actualmente en el radar de tres de los clubes con mayor convocatoria en el país.

Los informes señalan que el actual campeón del Clausura 2026, Cruz Azul, busca hacerse de los servicios del futbolista, cuya carta pertenece a Santos Laguna. Paralelamente, el Club América también ha mostrado interés en incorporar al mediocampista con el objetivo de reestructurar su plantilla de cara a la próxima campaña tras el terrible torneo que tuvieron.

Según la plataforma especializada en economía deportiva, Transfermarkt, el valor de mercado actual de Carrillo ronda los 8 millones de dólares.

Esta cifra ha sido un factor determinante en las negociaciones; reportes extraoficiales indican que las Chivas del Guadalajara evaluaron su fichaje, pero el alto costo de la transferencia provocó que el club rojiblanco se retirara de la contienda.

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Los números de Jordan Carrillo en el Clausura 2026 con Pumas

Jordan Carrillo se consolidó como una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo de los Pumas de la UNAM durante el torneo Clausura 2026. A lo largo del semestre, el mediocampista mexicano sumó participación en un total de 24 compromisos oficiales, sumando más de 1,000 minutos en la cancha entre los duelos de la Fase Regular, la Liguilla por el título del Clausura 2026 y los compromisos de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El futbolista de 24 años finalizó la campaña con una cuota de 6 goles y 3 asistencias. Sus anotaciones se distribuyeron de manera equitativa a lo largo del certamen, registrando tres tantos en el torneo regular y tres dianas más en la fase final, donde se hizo presente en ambos partidos de Cuartos de Final contra el Club América y marcó el golazo del triunfo ante Pachuca en las Semifinales.

Este desempeño en el terreno de juego detonó un incremento sustancial en su precio dentro del mercado de transferencias. Al comenzar su etapa de prestamo con Universidad Nacional, la carta del volante ofensivo estaba tasada en 1.3 millones de dolares, y tras concluir su participación en la Gran Final, su precio se elevó su valor hasta los 8 millones, convirtiéndolo en el elemento auriazul con mayor revalorización del semestre.

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