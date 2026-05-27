Toluca vs Tigres: La MILLONADA que se lleva el equipo CAMPEÓN de la Concacahampions 2026

A días del arranque de la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres, el ganador recibirá una gran cifra por conquistar el trofeo internacional desde la cancha del Estadio Nemesio Diez.

⁠Toluca recibirá a Tigres en el Nemesio Diez el próximo sábado 30 de mayo para conocer al nuevo ganador de la Concacaf Champions Cup 2026. Se jugará en esta cancha dado que Toluca sumó más puntos y goles durante la fase de eliminación del torneo.

⁠Toluca llegó a esta instancia tras vencer de manera contundente a Los Angeles FC, siendo el amplio favorito por cerrar el partido único como local ante un Tigres que sufrió frente al Nashville, en lo que será una final internacional 100% mexicana después de 5 años.

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¿Cómo fue la última final entre equipos mexicanos en la Concachampions?

La última final entre equipos mexicanos, se jugó entre Rayados de Monterrey vs América en 2021. Aquella final se disputó a partido único el 28 de octubre de 2021 en el Estadio BBVA, casa de los Rayados.

El encuentro se definió rápidamente cuando, al minuto 9, un error en el despeje del defensa americanista Sebastián Cáceres le dejó el balón servido a Rogelio Funes Mori, quien empujó la pelota al fondo de la red.

A pesar de los intentos del América por empatar en un partido tenso y muy peleado en el mediocampo, el marcador terminó 1-0. Con este resultado, el Monterrey de Javier Aguirre se coronó campeón de la zona, ganando su quinto título de CONCACAF y manteniendo un paso perfecto en finales internacionales.

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¿Cuánto recibirá el equipo campeón de la Concachampions 2026?

La gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre el Club Deportivo Toluca y los Tigres de la UANL, programada para este sábado 30 de mayo, tendrá en juego uno de los incentivos económicos más importantes de la temporada

El club que se corone monarca de la región percibirá una recompensa económica directa de más de 5 millones de dólares, cifra que se incrementará sustancialmente gracias a los estímulos financieros que otorga la confederación por victorias en las rondas de eliminación.

Más allá del impacto inmediato en las arcas, el triunfo otorgará el codiciado boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, asegurando la proyección internacional y la estabilidad financiera del proyecto deportivo a largo plazo

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