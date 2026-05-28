OFICIAL: México llama a futbolista del Braga de Portugal para su próximo partido

La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles dio a conocer la lista de jugadoras convocadas a la categoría Sub-23 para su próximo compromiso internacional.

En la nómina estructurada por la directora técnica Vanessa Martínez, figura el llamado de Maribel Flores, atacante que milita en el Sporting Braga de la primera división de Portugal, quien formará parte de la delegación que realizará una gira de preparación por Suecia.

La convocatoria, publicada el 26 de mayo de 2026, integra a un total de 22 futbolistas. Flores, de 21 años y nacida en California, se suma a las opciones en la ofensiva del combinado nacional. En esta línea, compartirá concentración con jugadoras que mantienen actividad regular en la Liga BBVA MX Femenil, tales como Paola García de Pachuca, Denise Castro de Chivas y Valerie Vargas de Rayadas, conformando un grupo enfocado en sumar minutos y experiencia en territorio europeo.

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El paso al futbol europeo con el Sporting Braga

Maribel Flores registra actualmente su primera incursión en el balompié profesional del viejo continente tras firmar en enero de 2026 un contrato que la vincula con el Sporting Braga hasta el año 2027.

Para concretar este fichaje, la jugadora que se desempeña como delantera o extremo izquierdo optó por finalizar su etapa en el sistema colegial de los Estados Unidos, dejando su último año de elegibilidad con las USC Trojans.

En su paso por la liga universitaria, la futbolista mantuvo un registro estadístico que le otorgó el nombramiento de Mediocampista del Año en la conferencia Big Ten, además de ser incluida en el segundo equipo All-American durante la temporada 2025, antecedentes deportivos que precedieron su llegada a la liga portuguesa.

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Continuidad en procesos de Selecciones Nacionales

El actual llamado a la categoría Sub-23 da seguimiento a la actividad de Flores dentro de las divisiones inferiores de la Selección Mexicana. Sus antecedentes deportivos con el equipo tricolor incluyen la participación en torneos internacionales oficiales, comenzando con la Copa del Mundo Sub-17 celebrada en la India durante 2022.

Posteriormente, formó parte del plantel que compitió en el Mundial Sub-20 de Colombia 2024, torneo en el que el representativo nacional superó la fase de grupos.

Esta nueva gira por Suecia bajo la dirección de Vanessa Martínez funcionará como una etapa de evaluación del rendimiento táctico y físico de las jugadoras que militan en ligas del extranjero junto a la base de futbolistas que compiten en el torneo local.

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