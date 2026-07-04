Paraguay vs Francia GRATIS y EN VIVO | ver resultado transmisión por TV Azteca de partido de Mbappé HOY sábado 4 de julio, segundo juego de octavos de final del Mundial 2026; marcador online y en directo

Francia y Paraguay se miden hoy a las 3:00 p. m. (tiempo del centro) en el Estadio Filadelfia, por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Los franceses llegan con la etiqueta de favoritos absolutos tras avanzar invictos como líderes del Grupo I y despachar a Suecia con un contundente 3-0 en la ronda anterior. Su ofensiva atraviesa un momento intratable, Kylian Mbappé lidera el ataque con seis goles, respaldado por las cuatro anotaciones de Ousmane Dembélé y las cinco asistencias de Michael Olise.

Del otro lado, la escuadra guaraní aterriza como la gran revelación del torneo gracias a un estilo basado en la solidez defensiva y el contragolpe. Luego de clasificar como segundos del Grupo D, los sudamericanos dieron el golpe de autoridad en los dieciseisavos de final al echar a Alemania, tras igualar a un tanto en el tiempo regular con una anotación de Julio Enciso, Paraguay selló su boleto en una dramática tanda de penales donde el guardameta Orlando Gill se consagró como el héroe del encuentro.

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Alineaciones Paraguay vs Francia

Paraguay: Orlando Gill (12) resguardando la portería; una línea defensiva integrada por Gustavo Velázquez (2), Omar Alderete (3), Juan José Cáceres (4), Junior Alonso (6) y el capitán Gustavo Gómez (15). El medio campo estará bajo el control de Diego Gómez (8), Miguel Almirón (10), Andrés Cubas (14) y Matías Galarza (23), dejando a Julio Enciso (19) como el principal referente en el ataque.

Francia: Mike Maignan (16) resguardando la portería; una línea defensiva conformada por Lucas Digne (3), Dayot Upamecano (4), Jules Koundé (5) y William Saliba (17). En el medio campo estarán encargados de la recuperación y distribución Manu Koné (6) y Adrien Rabiot (14), dejando el peso del ataque a la ofensiva conformada por Ousmane Dembélé (7), Michael Olise (11), Bradley Barcola (12) y el capitán Kylian Mbappé (10).