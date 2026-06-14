ÚLTIMA HORA: Knicks campeones de la NBA por primera vez en 53 años con Jalen Brunson como MVP

Los New York Knicks son los nuevos campeones de la NBA al vencer a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales por marcador de 94-90. El equipo neoyorquino ganó el trofeo Larry O’Brien por primera vez en 53 años. Este es el tercer título de la franquicia neoyorquina tras los obtenidos en 1970 y 1973.

Jalen Brunson tuvo una explosión histórica al anotar 45 puntos en el juego definitivo. Su actuación de esta noche fue producto de 13 tiros libres y 14 tiros de campo acertados en 41 minutos. El guardia de 29 años fue nombrado el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA tras promediar 32.6 puntos, 4.2 rebotes y 4.6 asistencias en los cinco partidos contra San Antonio.

El esfuerzo de Brunson fue secundado por Mikal Bridges y Josh Hart. El primero sumó 14 puntos con tres triples mientras que el segundo añadió un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes. Además, Karl-Anthony Towns aceptó un rol secundario y lucho con todo los rebotes y su esfuerzo defensivo brilló con tres robos y un bloqueo.

The NEW YORK KNICKS receive the Larry O'Brien Trophy as 2026 NBA Champions! 🏆 pic.twitter.com/XAe4RuiD6r — NBA (@NBA) June 14, 2026

Los Knicks dominan fuera de casa

El campeonato de los Knicks fue significativo porque tres de sus cuatro victorias fueron logradas en la casa de los San Antonio Spurs. Además, vinieron de atrás en cada uno de ellos para coronarse como campeones.

Los neoyorquinos fueron maestros en las volteretas al venir de atrás en tres juegos. En el Juego 4, disputado en el Madison Square Garden, fue un déficit de 29 puntos y establecieron un récord en las finales de la NBA cuando OG Anunoby clavó el balón en los últimos segundos. Esta noche se recuperaron de una desventaja de 16 puntos que se convirtió en una de siete al comenzar el último cuarto.

Noche triste para Wembanyama

Los Spurs hicieron maravillas con un equipo joven liderado por Victor Wembanyama, pero no fue suficiente para alzar el Trofeo Larry O’Brien en su primera visita a las Finales de la NBA. El gigante francés de 22 años acabó con 19 puntos y 14 rebotes, pero falló un triple en los últimos instantes del último cuarto que podría haber cerrado aún más el marcador.

Sus jóvenes compañeros dejaron mucho que desear luego de que Stephon Castle solo anotó seis puntos en el todo el juego. El novato Dylan Harper dio la cara por los Spurs con 25 puntos mientras que el veterano De’Aaron Fox fue una decepción al solo anotar siete puntos después de lanzar 15 tiros.