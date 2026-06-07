¡Más de 50 años! Esto ocurría en el mundo la última vez que los Knicks fueron campeones de la NBA

La NBA podría vivir un hecho sin paradigmas, al menos, en los últimos 50 años. Los Knicks de Nueva York no tuvieron problemas en vencer a los Cavaliers de Cleveland y, ahora mismo, están disputando la gran final de la temporada 2026 del baloncesto profesional.

Los playoffs de la NBA

Los Knicks de Nueva York no solo derrotaron a los Cavaliers en la Final de Conferencia, sino que los vapulearon luego de que la serie quedara 4-0 en favor de los de New York. Ahora bien, ¿qué ocurría en el deporte la última vez que este equipo fue campeón de la NBA?

¿Qué ocurría la última vez que los Knicks de Nueva York fueron campeones de la NBA?

Lo primero a tener en cuenta es que la última vez que los Knicks de Nueva York fueron campeones de la NBA fue en la temporada 1973. En otras palabras, han pasado un total de 52 años desde que el equipo en turno logró ser el mejor de la máxima categoría del baloncesto profesional.

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En aquel año el deporte era muy distinto a lo que es actualmente. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en la NFL, pues fue Miami quien se quedó con el Super Bowl de enero de 1973. Del mismo modo, la Serie Mundial de la MLB fue conquistada por los Atléticos de Oakland.

En el boxeo, por su parte, George Foreman derrotaba a Joe Frazier para arrebatarle el campeonato mundial de peso pesado, mientras que en el Tenis el Abierto de Australia era ganado por John Newcombe. Finalmente, en México Cruz Azul se adjudicó el campeonato de Liga en dicho año.

¿Cómo se dio el último título de los Knicks en la NBA?

En aquel año, los Knicks contaban con estrellas de la talla de Wills Reed, Walt Fraizer y Bill Bradley, así como Jerry Lucas. Fue así como los de Nueva York derrotaron a los Lakers de los Ángeles por 4-1 luego de perder el primer duelo de la serie para, posteriormente, ganar los siguientes cuatro.