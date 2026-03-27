ÚLTIMA HORA: Leyenda del Real Madrid saldrá del club la próxima temporada

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid comienza a definirse y, de acuerdo con los reportes más recientes de medios en España, su salida en el próximo mercado de verano es una posibilidad cada vez más concreta.

Las diversas fuentes de medios en España coinciden en que el mediocampista ya habría tomado la decisión de salir del club merengue, la falta de protagonismo dentro del esquema actual, sumada a la fuerte competencia en su posición, han sido factores determinantes.

Además, su reciente lesión en el sóleo derecho a finales de febrero de 2026 terminó por reforzar la idea de buscar continuidad en otro club. Desde la directiva merengue, la postura es clara: no se opondrán a su salida si llega una oferta adecuada.

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Los logros que construyó Dani Ceballos en el Real Madrid

A lo largo de su etapa con el conjunto blanco, Ceballos fue parte de una generación ganadora que marcó época. Aunque su rol no siempre fue protagónico, su palmarés refleja el éxito colectivo del equipo:



UEFA Champions League: 3 títulos

Mundial de Clubes de la FIFA / Intercontinental: 4 títulos

Supercopa de Europa: 3 títulos

LaLiga: 2 títulos

Copa del Rey: 1 título

Supercopa de España: 3 títulos

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Dani Ceballos se irá a un equipo histórico en España

Siguiendo la línea de los reportes de la prensa española, el Real Betis se mantiene como el principal destino para Dani Ceballos. El posible regreso al Benito Villamarín no solo responde a lo deportivo, sino también a un fuerte vínculo emocional con el club donde inició su carrera profesional y dio el salto al futbol de élite.

El margen económico del conjunto andaluz será determinante para poder asumir la operación; por otro, las condiciones que imponga el Real Madrid marcarán el rumbo de la negociación. Entre los escenarios que se contemplan destacan un traspaso a bajo costo o una cesión con opción de compra obligatoria.

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