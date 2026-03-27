Raúl Jiménez está a solo un gol de llegar al récord tan esperado con la Selección Nacional de México

Mientras que Raúl Jiménez es uno de los delanteros mexicanos que enfrentará Paulinho representando a Portugal en el próximo amistoso de Fecha FIFA en el Estadio Banorte (antes Azteca). El delantero del Fulham viene de muchos años siendo una verdadera figura en la Selección Nacional de México y está a solo un gol de agrandar un récord muy esperado con el país.

Resulta que el delantero de 34 años (por el cual una estrella de Portugal se rindió a sus pies) está a tan solo un gol de llegar a su 14º año consecutivo convirtiendo al menos un tanto con la playera de la Selección Mexicana. Pues desde 2013 hasta 2025 incluidos ha logrado marcar. Si manda el balón al fondo de la red ahora o en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llegará al récord.

Southampton vs Fulham A qué hora juega Raúl Jiménez|Reuters

Según distintos reportes especializados en estadísticas, ningún otro futbolista del seleccionado azteca ha logrado convertir por 14 años consecutivos representando a su país. De esa manera, estirará un récord que parece complejo que pueda ser superado, sobre todo si se tiene en cuenta que cualquier delantero debería ser citado por mucho tiempo al combinado nacional.

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Todos los años en los que Raúl Jiménez marcó goles con la Selección Mexicana

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en las cifras de los futbolistas, estos fueron los goles que hizo Raúl Jiménez en los 13 años seguidos marcados:

2025: 9 goles

2024: 2 goles

2023: 4 goles

2022: 2 goles

2021: 1 gol

2020: 3 goles

2019: 8 goles

2018: 2 goles

2017: 4 goles

2016: 1 gol

2015: 3 goles

2014: 2 goles

2013: 4 goles

Goles en mundiales, la mancha en la carrera de Raúl Jiménez en México

Aunque lleva 13 años marcando goles con el seleccionado azteca, Raúl Jiménez ha participado de 3 mundiales (2014, 2018 y 2022) y nunca pudo convertir un gol. De todos modos, el “Lobo de Tepeji” nunca fue titular en una Copa Mundial de la FIFA, mientras que en 2026 sería su gran oportunidad para torcer esa floja estadística que mancha su enorme trayectoria en México.

