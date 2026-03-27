El número que utilizará Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, ¡no es el 8!

Álvaro Fidalgo es una de las grandes de la Selección Mexicana para enfrentar a su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, pues el jugador nacido en España recientemente fue llamado por Javier Aguirre para la primera fecha FIFA de este 2026.

Además de la expectativa que levanta el saber si el "Maguito" jugará como titular en su primer partido, mucha afición también se está preguntando qué número utilizará con el combinado Azteca, el cual será el 19, esto de acuerdo a publicaciones en redes sociales.

La página especializada en noticias del América, Águilas Monumental, subió en sus cuentas una foto en donde aparece Álvaro Fidalgo con el número 19 en una imagen creada con Inteligencia Artificial, sin embargo, todo apunta a que este sería su dorsal con México, pues el 8, con el cual se convirtió en leyenda de los Azulcremas, estará ocupado por Charly Rodríguez, un mediocampista habitual en el equipo de Javier Aguirre.

Cabe mencionar que otra opción para Fidalgo podría ser el 15, número que utiliza actualmente en el Real Betis, su nuevo equipo en LaLiga y con el cual incluso ya se estrenó como goleador en una de las ligas más competitivas del mundo.

Álvaro Fidalgo luciendo el #19 con el Jersey de @miseleccionmx 🦅😮‍💨🇲🇽👏🏻 pic.twitter.com/oDx852Ia4s — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) March 25, 2026

México vs Portugal, fecha, horario y dónde ver en vivo y gratis la reinauguración del Estadio Banorte

El partido entre México y Portugal, una de las selecciones candidatas a ganar la próxima justa mundialista, se enfrentan este sábado 27 de marzo en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México en el mítico Estadio Banorte (antes Azteca), en lo que será la reinauguración de este mítico recinto que será tres veces mundialista.

México vs Portugal



Fecha : Sábado 28 de marzo de 2026

: Sábado 28 de marzo de 2026 Horario : 6:50 pm tiempo del centro de México

: 6:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Banorte, CDMX

: Estadio Banorte, CDMX Dónde ver en vivo y gratis: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com