Mientras que salió por la puerta de atrás de Cruz Azul, ahora dirigirá a un equipo de LaLiga española

Nicolás Larcamón, director técnico argentino que dirigió a Cruz Azul en este Clausura 2026, tiene un acuerdo con la directiva del Real Sporting de Gijón. Fuentes cercanas a la negociación confirman que el proyecto deportivo sedujo por completo al timonel de 41 años y, en este momento, solo faltan los detalles de la firma para que el anuncio se haga completamente oficial por parte de la entidad asturiana.

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¿En qué posición se ubica el Sporting de Gijón?

El arribo de Larcamón responde a una necesidad urgente de estabilidad en el club rojiblanco. El Sporting de Gijón ha firmado una temporada de auténticos altibajos en la presente campaña de LaLiga Hypermotion (2da División). Hasta el momento, el conjunto de Asturias se ubica en el puesto 12 de la tabla general con 55 unidades. Si bien matemáticamente se han mantenido lejos de la quema del descenso, la irregularidad sobre el terreno de juego impidió que la escuadra compitiera de lleno por los puestos de Playoffs en el tramo definitivo del campeonato.

¿Por qué Sporting de Gijón escogió a Nicolás Larcamón?

Con la inminente llegada de Larcamón, el conjunto español busca dar un golpe de timón agresivo. El argentino es recordado por su trabajo en el Puebla, León, Necaxa y últimamente con Cruz Azul paso en la Liga BBVA MX, donde transformó a equipos de presupuestos modestos en verdaderos animadores de las fases finales gracias a un estilo dinámico, de alta presión y con una propuesta ofensiva muy marcada. Posteriormente, su experiencia internacional sumó un título de la Copa de Campeones de Concacaf al frente del León.

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El objetivo que la directiva le ha puesto sobre la mesa a Nicolás Larcamón es único, claro y sumamente ambicioso: confeccionar y pulir un plantel competitivo durante el mercado veraniego para que la próxima temporada el Sporting de Gijón pelee, de principio a fin, por un boleto de regreso a la máxima categoría de LaLiga española.

