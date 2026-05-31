ÚLTIMA HORA: Mexicano sale cojeando de la Final de Concachampions 2026 y podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Marcelo Flores abandonó el terreno de juego por una aparente lesión de gravedad durante la final de la Concacaf Champions Cup disputada entre Tigres y Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Antes del minuto 80 del encuentro cuando el jugador requirió asistencia médica inmediata tras una acción que lo dejó tendido sobre el césped, obligando al cuerpo técnico a realizar su sustitución por una probable rutura de ligamentos cruzados o meniscos.

Por la acción de la jugada y la reacción del futbolista, existe una alta probabilidad de que la lesión comprometa su participación en la próxima Copa del Mundo de 2026 con la Selelección de Canadá.

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El percance ocurre en un momento de alto contraste, ya que apenas unos días antes, el jugador había celebrado junto a sus compañeros de equipo el llamado oficial para concentrarse con Candá.

Esta convocatoria representaba su consolidación en el proceso mundialista, situación que ahora queda bajo reserva a la espera de un diagnóstico clínico.

Hasta este momento, no se ha emitido un reporte médico detallado sobre el estado de salud del mediocampista. Se espera que en las próximas horas se le realicen los estudios correspondientes para determinar con exactitud la gravedad de la lesión, así como el tiempo estimado de recuperación que definirá su futuro.

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