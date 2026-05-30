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David Medrano confirma la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

David Medrano confirmó en sus redes sociales la convocatoria que haría Javier Aguirre con la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Selección Mexicana
La Selección de México buscará tener el respaldo de la afición|MEXSPORT

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 29 de mayo del 2026, tras la conferencia de Javier Aguirre y viendo el entrenamiento de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, David Medrano confirma en sus redes sociales la convoatoria que el considera que será la que dará el entrenador de México.

Medrano revela la convocatoria de México

Medrano explicó que si no pasa nada raro el domingo que hacen oficial la convocatoria de 26 jugadores elegidos por el 'Vasco', los elegidos deben de ser:

Porteros: Ochoa, Rangel y Acevedo
Defensas: Reyes, Sánchez, Montes, Edson, Johan, Gallardo y Mateo
Mediocampistas: Fidalgo, Brian, Orbelin Pineda, Lira, Romo, Obed Vargas, Mora y Chávez
Delanteros: Piojo, César Huerta, Memote, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Alexis Vega

"Se acabó el misterio y de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos por el Vasco Aguirre".

La lista final de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la dará a conocer la Selección Mexicana para el domingo 31 de mayo del 2026.

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