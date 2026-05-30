David Medrano confirma la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este viernes 29 de mayo del 2026, tras la conferencia de Javier Aguirre y viendo el entrenamiento de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, David Medrano confirma en sus redes sociales la convoatoria que el considera que será la que dará el entrenador de México.

¡Vaya experiencia! 🤩 🎙️



Así vivimos el #MediaDay, con la mira puesta en nuestro compromiso contra Australia. 🇦🇺



Continúa la #ÚltimaEscala antes del gran día. 🙌#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/LHuR8crZow — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 29, 2026

Medrano revela la convocatoria de México

Medrano explicó que si no pasa nada raro el domingo que hacen oficial la convocatoria de 26 jugadores elegidos por el 'Vasco', los elegidos deben de ser:

Porteros: Ochoa, Rangel y Acevedo

Defensas: Reyes, Sánchez, Montes, Edson, Johan, Gallardo y Mateo

Mediocampistas: Fidalgo, Brian, Orbelin Pineda, Lira, Romo, Obed Vargas, Mora y Chávez

Delanteros: Piojo, César Huerta, Memote, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Alexis Vega

"Se acabó el misterio y de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos por el Vasco Aguirre".

LOS 26 DEL VASCO

Se acabó el misterio y de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos por el Vasco Aguirre. pic.twitter.com/bCv6g3o0qa — david medrano felix (@medranoazteca) May 30, 2026

La lista final de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la dará a conocer la Selección Mexicana para el domingo 31 de mayo del 2026.