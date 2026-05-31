OFICIAL: El dorsal que portará Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Misterio resuelto, Álvaro Fidalgo portará el dorsal número 8 con la Selección Mexicana de Futbol. El famoso 'Maguito' parece que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con ello, haría su debut oficial como futbolista del combinado nacional en un torneo avalado por el máximo organismo del balompié.

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A través de una publicación de Instagram, la Selección de México compartió fotos de la playera de Fidalgo con el número 8 con la siguiente descripción: ''Alguien estrenará nuevo dorsal. ¡El Maguito!🥹''. Cabe recordar que, el ex volante de las Águilas del América portaba ese dorsal en su etapa como azulcrema. Mientras que, en el Real Betis Balompié utiliza el número 15, ya que, es el volante español; Pablo Fornals.

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

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Por si fuera poco, el jueves 4 de junio tenemos una cita para disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el último ensayo de los pupilos de Javier Aguirre antes de su debut en la Copa Mundal de la FIFA 2026. Serbia será el último contrincante de México antes de que la escuadra nacional reciba en el Estadio Banorte a su similar de Sudáfrica el próximo 11 de junio.