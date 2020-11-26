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¡15 datos curiosos sobre Mike Tyson que debes saber! | FOTOS

Mike Tyson es uno de los boxeadores más importantes, exitosos y polémicos en la historia del boxeo. Conoce estos datos sobre su vida y carrera dentro del pugilismo.

Box Azteca Mike Tyson vs Roy Jones Jr.
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Mike Tyson nocauts en su carrera
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Mike Tyson vs Roy Jones Jr.
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Mike Tyson vs Roy Jones Jr.
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Mike Tyson nocauts en su carrera
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Mike Tyson vs Roy Jones Jr.
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Mike Tyson nocauts en su carrera
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