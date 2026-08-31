ÚLTIMA HORA: Mónaco vende a ESTRELLA EXTRANJERA y le abre la puerta para registrar a Erik Lira

Se le abrió el camino a Erik Lira para cumplir su sueño de jugar en el fútbol de Europa. El Mónaco y el Everton habrían llegado a un acuerdo para que el delantero estadounidense Folarin Balogun se una a las filas de los Toffes y así, dejar un hueco de extracomunitario en el club monegasco para poder firmar al mediocampista de Cruz Azul.

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De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, el conjunto de la Premier League puso cerca de 50 millones de euros por el ariete norteamericano, cifra que aceptó el Mónaco. Con este movimiento, el club que compite en la Ligue 1 y que es dirigido por Filipe Luis, tiene luz verde para cerrar el fichaje de Lira. De momento, los del Principado son líderes en lo que va de la temporada con sus dos triunfos en el mismo número de cotejos. Por si fuera poco, Camara y Zakaria, los dos contenciones titulares han dejado buenas sensaciones, por lo que Erik tendrá que apretar si quiere quedarse con la titularidad.

Cabe destacar que, la operación entre Mónaco y Cruz Azul por la ficha del canterano de Pumas estaría cercana a los 10 millones de euros por el 80% de la carta del futbolista. Finalmente, se espera que el fichaje de Balogun por el Everton se haga oficial y así, Lira pueda firmar con los rojiblancos en los próximos días.