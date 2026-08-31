¿Matías Almeyda a River Plate? El técnico de Rayados envió un fuerte mensaje

Tras varios días de rumores sobre el presunto interés del River Plate por contratar a Matías Almeyda, el técnico de los Rayados dio un contundente mensaje sobre su futuro después de dirigir el partido de este fin de semana.

Durante la conferencia de prensa posterior a la derrota del Monterrey ante el Atlético de San Luis de este pasado domingo en la cancha del Estadio BBVA, el estratega argentino señaló que no era necesario aclarar nada, pero contestó al cuestionamiento que surgió sobre la posibilidad de que dejara al conjunto regiomontano.

“¿Quién me conoce a mí? No hace falta que me pregunte nada. En México ya me conocen. Yo soy un hombre de palabras. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No te voy a aclarar nada. Tengo palabra”, comentó ante la prensa sobre este tema.

El “Pelado” Almeyda recordó un episodio en su etapa como futbolista en la que de manera verbal le anunció al dueño del Inter de Milán su intención de no continuar a pesar de que todavía tenía un año y medio más de contrato.

“Mi compromiso está acá, y no hace falta que aclare nada. Los que me conocen saben que ni me preguntan. Creo que respondí”, reiteró el técnico argentino para acabar con las especulaciones de su continuidad con la “Pandilla”.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números del Monterrey con Almeyda

Matías Almeyda llegó a la “Sultana del Norte” para este semestre después de un importante paso dirigiendo en el futbol europeo y previamente su exitosa etapa por las Chivas. En el inicio de su gestión ha dejado buenas sensaciones tanto en Liga BBVA MX como en la Leagues Cup 2026, en donde logró instalar al club en semifinales.

A la fecha, el argentino ha liderado 10 partidos oficiales con un saldo de seis encuentros ganados, por cuatro derrotas y todavía ningún empate, para una efectividad del 60%. En cuanto al saldo en ataque y defensa, los Rayados acumulan 20 goles a favor por 15 anotaciones en contra en este lapso.