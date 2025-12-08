México vs Portugal: ¿Cómo y cuándo comprar boletos para ver a Cristiano Ronaldo?

La Selección Nacional de Portugal visitará la Ciudad de México para enfrentar al combinado de nuestro país en partido amistoso de cara al inicio del Mundial 2026. Tanto Cristiano Ronaldo y compañía como el cuadro dirigido por Javier Aguirre conocieron su destino en la fase de grupos de la justa internacional y por ello, tendrán que afinar los últimos detalles en un renovado Estadio Banorte el 18 de marzo del próximo año.

Teniendo en cuenta que es muy probable que el astro portugués sea parte de la plantilla lusa para este compromiso, la euforia por encontrar boletos para el cotejo ante la Selección Mexicana es inmensa. Por ello, acá te contamos cómo y cuándo puedes comprarlos para que no lo anotes en el calendario.

Preventa para Banorte

Del 10 al 12 de diciembre, los clientes de dicho banco que tengan tarjeta de débito o crédito podrán ingresar a la preventa exclusiva y también acceder a 5 o 10 meses sin intereses. Cabe recordar que, la página para comprar las entradas en esta ocasión será: www.fanki.com.mx durante los días antes mencionados.



Fecha: 28 de marzo del 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Finalmente, se espera que Portugal venga con todas sus estrellas para este partido, por lo que no solo podríamos ver al ex jugador del Manchester United en acción, también a futbolistas como Joao Felix, Ruben Dias, Rafa Leao y uno de los actuales monarcas de la UEFA Champions League con el Paris Saint Germain: Vitinha.