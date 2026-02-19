ÚLTIMA HORA: Confirman regreso de Kevin Mier para el Cruz Azul vs Chivas de la Jornada 7 del Clausura 2026

El regreso de Kevin Mier está cada vez más cerca, el portero colombiano sufrió una fractura de tibia en la Jornada 17 del Apertura 2025, tras una dura acción de Adalberto Carrasquilla, y desde entonces permaneció fuera de las canchas.

Sin embargo, en la conferencia previa al duelo entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, el técnico Nicolás Larcamón confirmó que el guardameta está listo para volver.

Mier podría sumar minutos primero con la Sub-21 para retomar ritmo competitivo después de casi cuatro meses de inactividad, una noticia positiva tanto para el club cementero como para la Selección Colombiana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estratega también habló del gran momento del actual titular bajo los tres postes, Andrés Gudiño, y aseguró que la competencia interna en la portería entrará en una fase intensa, y confirmó que jugará quien esté en mejor forma. Cruz Azul encara un semestre cargado entre la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, por lo que contar con dos porteros en alto nivel es clave para lograra sus objetivos

#CruzAzul "Kevin Mier viene muy bien, la recuperación viene siendo muy positiva, se abre la posibilidad de que este fin de semana vuelva a jugar con la Sub 21" 🗣



Cruz Azul vs Chivas cuenta con boletos agotados

La boletera digital reportó localidades agotadas para el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble con capacidad oficial para 47,704 aficionados. Los boletos se vendieron entre 400 y 750 pesos, precios accesibles considerando la magnitud del partido.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas al partido?

El Rebaño es el único equipo invicto del torneo con seis victorias en seis partidos (18 puntos), líder absoluto del Clausura 2026. Además, viene de imponerse 1-0 al Club América en el Clásico Nacional.

Por su parte, La Máquina también vive un gran momento futbolístico. En la Jornada 6 derrotó 2-1 a Tigres de la UANL con debut goleador de su refuerzo estelar, Nicolás Ibáñez, y ahora busca consolidarse como contendiente serio al título.

El partido está programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y promete un gran ambiente en Puebla, Chivas intentará extender su racha perfecta, mientras Cruz Azul quiere mandar un golpe de autoridad rumbo a la mitad del torneo.

