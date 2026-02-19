ÚLTIMO HORA: Confirman que el Cruz Azul vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc tendrá lleno para el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

El partido más esperado de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX enfrentará al líder y al sublíder de la competencia, un duelo que llega con altas expectativas por el nivel futbolístico de ambas escuadras.

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón recibirá a las Chivas invictas de Gabriel Milito en el choque más importante de la fecha, donde La Máquina buscará dar un golpe de autoridad y cortar la racha positiva del Rebaño, que no sumaba más de seis victorias consecutivas desde el Bicentenario 2010.

Más de 45,000 almas presenciarán el Cruz Azul vs Chivas de la Jornada 7 del Clausura 2026

A través de la boletera digital se confirmó que los boletos para el partido en el Estadio Cuauhtémoc están agotados en todas sus localidades, lo que refleja la gran expectativa de la afición por presenciar este enfrentamiento. A la hora de entrar al apartado del juego, el sistema arroja el mensaje: "Boletos Agotados. No hay boletos disponibles en este momento".

Los precios oscilaron desde 400 pesos en las zonas más altas, y los precios más elevados, el las zonas de plateas los precios eran de 750, cifras accesibles considerando la magnitud del duelo. El estadio mundialista tiene capacidad oficial para 47,704 espectadores, uno de los aforos más grandes del país.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas al partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?

Las Chivas viven un gran momento, son el único equipo invicto del torneo con seis triunfos en seis partidos, para un total de 18 puntos que las colocan como líderes absolutos del Clausura 2026.

El Rebaño viene de ganar el Clásico Nacional tras imponerse 1-0 al Club América, en un partido cuyo marcador no reflejó el dominio mostrado en la cancha.

Por su parte, Cruz Azul ha mostrado un funcionamiento colectivo en ascenso. En la Jornada 6 venció 2-1 a Tigres de la UANL con el debut goleador de su delantero estrella, Nicolás Ibáñez, los dirigidos por Larcamón buscarán consolidarse rumbo a la mitad del torneo.

El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un escenario que promete un gran ambiente, con unas Chivas que intentarán ampliar su racha histórica y una Máquina que quiere levantar la mano como candidata al título.