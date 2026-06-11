ÚLTIMA HORA: Raúl “Tala” Rangel le gana la carrera de la potería a Guillermo Ochoa en la inauguración del Mundial 2026
La incognita más importante para el debut mundialista de México fue resuelta, Javier Aguirre sorprendió a todo mundo
En una decisión que marca el inicio de una nueva etapa, Raúl Rangel debutará en un partido oficial defendiendo la portería de la Selección Mexicana en la Gran Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
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El joven guardameta recibe la confianza total de Javier Aguirre, tras sus destacadas actuaciones a nivel de clubes con Chivas, asumiendo la enorme responsabilidad de proteger el arco en este encuentro, de los más importantes de su vida.
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Los 11 jugadores de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.
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¿Dónde ver en EN VIVO y GRATIS la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM México vs Sudáfrica?
El jueves 11 de junio dará inicio la Gran Inauguracion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica, como en el Mundial de 2010 y podrás vivirlo en VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y en nuestras plataformas digitales (APP y Sitio Web). El partido dará incio a las 13:00 horas (hora del centro de México).
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Sin sorpresas... 👥— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026
Como lo adelantó @medranoazteca, la alineación de México para enfrentar a Sudáfrica en la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 🇲🇽🆚🇿🇦#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca
🔴 EN VIVO y GRATIS… pic.twitter.com/bcMtlzAJYI