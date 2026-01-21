ÚLTIMO MOMENTO: Rayados tendría en la mira a ex delantero de Tigres para el Clausura 2026

La vida da muchas vueltas y en el futbol no es la excepción. Con la inminente salida de Germán Berterame a la Major League Soccer al Inter Miami de Lionel Messi, los Rayados de Monterrey tendrán que ir al mercado de fichajes por un ariete. Alan Pulido; un canterano de los Tigres de la UANL estaría en el radar de la Pandilla para reforzar la ofensiva después de su paso por las Chivas del Guadalajara en su último semestre.

De acuerdo a reportes de diarios norteños, el ex delantero del Sporting Kansas City estaría en la baraja de jugadores que maneja Rayados para suplir al seleccionado mexicano. Con el tiempo encima y poco margen de ir al extranjero por un delantero en pleno Torneo Clausura 2026, el nombre de Pulido saltaría como opción para llegar al club del Barrial. El tema rápidamente se hizo viral y desató un sinfín de controversia entre aficionados albiazules que no les gustaba la opción de un futbolista que se formó en el acérrimo rival.

Chivas le daría salida

El Rebaño Sagrado le daría las facilidades tanto al jugador como al equipo que se interese en él para llegar a un acuerdo. Cabe destacar que, Gabriel Milito y su cuerpo técnico fueron tajantes en los futbolistas que no entraban en planes y uno de ellos era justamente el futbolista que tuvo experiencia en el balompié griego.

De momento, Chivas no tendría ninguna oferta formal por Pulido, pero no se descarta que llegue una antes del 9 de febrero (día que cierra el mercado de transferencias en la Liga MX) ya sea de un equipo mexicano o alguno en el extranjero.