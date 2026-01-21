James Rodríguez EN PELIGRO de quedarse SIN JUGAR a semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A 148 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el nombre de James Rodríguez vuelve a generar preocupación. No por una lesión, ni por una baja de rendimiento, sino por un escenario que parecía impensado hace apenas un año: el ’10’ colombiano sigue sin equipo y el tiempo empieza a jugar en su contra.

Tras su salida de Club León a finales de 2025, el mediocampista quedó con el pase en su poder. Aunque su rendimiento individual no fue negativo, el proyecto no cumplió los objetivos esperados y el ciclo terminó antes de lo previsto. Desde entonces, el futuro de James se ha convertido en una incógnita que inquieta tanto a su entorno como a la afición colombiana, consciente de que se trata de una de las últimas grandes oportunidades del capitán en una Copa Mundial de la FIFA.

¿Por qué James Rodríguez se quedó sin opciones en Colombia y la MLS?

En las últimas horas, el panorama se oscureció aún más. Junior de Barranquilla descartó por completo su fichaje. Fuad Char, máximo accionista del club, fue tajante en declaraciones a Win Sports, calificando cualquier intento pasado como un “capítulo para el olvido” y cerrando definitivamente la puerta a una negociación.

La situación tampoco es alentadora desde Estados Unidos. Pese a los rumores, ningún club de la MLS habría avanzado por James. El periodista Tom Bogert (The Athletic) fue contundente al asegurar que no existen conversaciones, ofertas ni acercamientos formales, incluyendo con Austin FC, uno de los equipos con los que más se le vinculó.

El mensaje fue claro: hoy, la liga norteamericana no lo tiene en sus planes, al menos en este mercado.

Nada es casualidad 🔜🔟 pic.twitter.com/cnHfA74p6d — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) January 16, 2026

El factor tiempo y la presión rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez no juega un partido oficial desde el 9 de noviembre de 2025. Si bien fue convocado por Néstor Lorenzo para amistosos con la selección Colombia —donde respondió con gol y asistencia—, la falta de competencia regular empieza a encender alarmas.

El propio jugador ha mostrado en redes sociales que se mantiene entrenando de forma individual, cuidando su físico y su estado mental. Sin embargo, el ritmo de competencia es irremplazable, especialmente para un futbolista creativo que depende del timing, la precisión y la lectura de juego.

A meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el escenario es claro: James necesita club, minutos y continuidad. El margen de error se reduce y cada semana sin definición aumenta la presión sobre uno de los nombres más emblemáticos del fútbol colombiano en el último tiempo.