David Medrano CONFIRMA que Germán Berterame, será jugador del INTER MIAMI

En plena llegada de la Selección Mexicana a Panamá, para ver acción ante los locales este jueves, el analista de Azteca Deportes David Medrano confirmó que el atacante Germán Beterame dejará Rayados y se irá con el Inter Miami a casi una semana de que haya surgido la noticia de este interés por el jugador ofensivo.

Berterame, Inter Miami y Rayados ya se habrían puesto de acuerdo para esta transferencia y de acuerdo a 'Don Deivid' solo falta el anuncio oficial, porque todos los términos han quedado resueltos para que se enfile a su siguiente desafío, que será con el equipo en donde milita Lionel Messi.

Afirma Medrano, que no existe prisa alguna entre Rayados y el Inter Miami, debido a que la temporada de la MLS comienza hasta la tercera semana de febrero y el equipo regio busca en el mercado el jugador que pueda ocupar esa posición al ataque, pero reiterando que Berterame se va de Liga MX.

Berterame, evita hablar con los medios ante el latente fichaje

Como sucedió en su viaje tras la Jornada 3 en la que Berterame explicó que no podría hablar ni dar detalles de su futuro, esta noche en Panamá al bajar del autobús, Berterame tomando sus maletas ingresó al hotel de concentración y evitó contacto con los aficionados y los medios de comunicación para no caer en preguntas o comentarios sobre el fichaje que se da como un hecho.

Y es que aunque existe voluntad de todas las partes por tener ese fichaje, alguna declaración inoportuna podría afectar a la contratación o simplemente genera un ambiente en el jugador que en estos momentos prefiere mantener alejados.

TV Azteca transmitirá amistosos de México ante Panamá y Bolivia

