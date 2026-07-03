ÚLTIMA HORA: Renuncia entrenador tras fracaso en Mundial 2026

Julian Nagelsmann ya no es el entrenador de Alemania. El director técnico renunció después de fracasar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y caer contra Paraguay en la ronda de 16vos de final, de acuerdo con los reportes de medios internacionales. La confirmación de la dimisión se hará pública en las próximas horas por parte de la Federación Alemana de Futbol.

El combinado alemán llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las favoritas para alzar el trofeo debido al nivel de sus futbolistas. Por eso, caer ante el combinado paraguayo, fue considerado un fracaso. Además, se reportó que la DFB buscó que se hiciera a un lado tras su eliminación del torneo.

Así fue el periplo de Julian Nagelsmann con Alemania

El entrenador de 38 años se hizo cargo de Die Manschaft en octubre de 2023 y dirigió 37 partidos. Durante ese lapso obtuvo un récor de 23 triunfos, ocho derrotas y seis empates. Sus jugadores mostraron su potencial ofensivo gracias a que marcaron 90 goles en esos partidos y solo permitieron 43.

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