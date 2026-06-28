La IA predice qué tan lejos llegará México en el Mundial 2026 ahora que se conoce el cuadro de 16avos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ completó de manera oficial su primera etapa y dejó definido el organigrama de eliminación directa para las treinta y dos selecciones que se mantienen en el certamen. La Selección de México cumplió con las expectativas iniciales de su parcialidad al asegurar el liderato invicto del Grupo A tras superar con éxito la fase de grupos de la justa mundialista y ahora, la inteligencia artificial predice el rumbo del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Te puede interesar: Sudáfrica vs Canadá: ver GRATIS y EN VIVO resultado de la transmisión HOY domingo 28 de junio, partido de 16avos de final del Mundial 2026; marcador online en directo

|Crédito: Mexsport

El cuerpo técnico comandado por Javier Aguirre ya conoce la ruta exacta que deberán recorrer sus dirigidos durante las llaves definitivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ante la configuración formal del cuadro de los dieciseisavos de final, los sistemas avanzados de inteligencia artificial procesaron las variables estadísticas de los clasificados y los resultados algorítmicos indican que México posee un setenta y dos por ciento de probabilidades de superar la ronda de 16vos de final en el Estadio Ciudad de México el próximo martes ante Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR:



Esto seguiría para México post 16vos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la IA

Las proyecciones matemáticas del software advierten que el verdadero cuello de botella para las aspiraciones aztecas se ubica en la instancia de los octavos de final. Las simulaciones de llaves colocan a potencias de la UEFA o de la Conmebol en el horizonte inmediato del combinado mexicano para esa segunda parada eliminatoria. Los modelos predictivos reducen la probabilidad de acceso a los cuartos de final a un treinta y ocho por ciento debido al incremento en la jerarquía individual de los oponentes.

La base de datos establece que la falta de rodaje ante escuadras del viejo continente representa la principal vulnerabilidad estadística del esquema de Aguirre. Por lo tanto y según lo arrojado por la IA, a la Selección Mexicana se le podrían complicar los encuentros de 8vos de final en adelante, ya que se enfrentará con rivales de mayor jerarquía.