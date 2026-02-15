¡ÚLTIMA HORA! Reportan posible liberación de Caín Velásquez, con proceso legal desde 2022

El peleador Caín Velásquez dejaría este 15 de febrero la prisión, luego de un proceso dramático y para muchos injustos, que ha seguido el ex campeón de los pesos completos de la UFC. Diversos reportes indican que el final de esta historia estaría cercano y que este domingo vendría la mejor noticia para la familia de las MMA.

Caín Velásquez, explotó en ira en febrero del 2022 cuando descubrió de alguna forma que un adulto que estaba en la guardería en la que estaba su hijo, abusaba precisamente de su hijo, por lo que lo encaró y persiguió a bordo de su auto.

En el automovil del presunto agresor sexual infantil, iba Harry Goularte, siendo transportado por su padrastro, Paul Bender quienes escaparon por cerca de 11 millas cuando Caín Velásquez activó un arma de fuego en varias ocasiones, lesionando a Bender.

La escena del crimen anunciaba un altercado grave, balacera y una exposición de los ciudadanos en la zona de Morgan Hill, en San José, California.

El problema convocó a famosos, a peleadores, promotores y hasta al dueño de UFC Dana White quienes alegaban en favor de Caín, al creer que había sido por defender y vengar a su pequeño hijo dle abuso.

Pero la justicía tenía dos casos, un presunto abuso que tenía que esclarecer, y aparte un hombre de 42 años, profesional de las artes marciales que persiguió y disparó contra un auto en el que iban dos personas, lo cual fue aceptado por el propio Caín, quien dijo entender que no había hecho lo correcto, debido a que no tendría que haber hecho justicia por su propia mano.

Caín había estado en arresto domiciliario, pero en 2025 fue encontrado culpable y fue a prisión con una sentencia de 5 años, contando el tiempo que ya había sido privado de su libertad por este tema.

Finalmente, parece que este domingo 15 de febrero todo tomara otro curso, y aunque tal vez siga el proceso, podrá estar en libertad y volver a las calles y eventualmente regresar a la disciplina y ambiente deportivo.