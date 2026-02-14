¡ÚLTIMA HORA! Alan David Rey Picasso, se suma al Canelo Team y será entrenado por Eddy Reynoso

El peleador Alan David Rey Picasso ha dado un cambio drástico a su carrera, al sumarse al Canelo Team, por lo que será entrenado por Eddy Reynoso y compañero de Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía.

Luego de caer en diciembre ante Naoya Inoue y con la cual llegó a las grandes ligas del pugilismo, el capitalino y estudiante de ciencias en la UNAM, ha decidido darle un empujón a su carrera para lo que venga de ahora en adelante, por lo que será entrenado por Eddy Reynoso.

El padre de Rey Picasso, el señor Alfonso Picasso, explicó que "oficialmente estamos con Eddy Reynoso", a través de un mensaje de whatsapp lo cual se validó con un posteo del peleador en la que se ve trabajando con Eddy en el gimnasio ubicado en San Diego, California.

Colocándole las vendas, con una foto y en el ring, Rey Picasso le da este rumbo a su carrera que pese a tener ya una derrota, fue ante uno de los mejores del mundo y aún hay mucho futuro cuando solamente tiene 25 años de edad.

El récord de Alan Picasso en el boxeo profesional

Picasso tiene marca de 32 victorias con 17 nocauts, con una derrota y un empate en su carrera que arrancó el 25 de marzo del 2017.

El nacido en Naucalpan, pero radicado en el corazón de la CDMX, tuvo su último choque el 27 de diciembre ante Inoue quien lo derrotó en pleito a 12 episodios.

Previo a ello se había mantenido invicto en 33 enfrentamientos en el ámbito profesional.

Aún no hay novedades de su siguiente pelea, pero parece que se alista para este cambio, aprender de la filosofía y estrategias de Eddy para luego pensar en combates con los cuales reanude su actividad sobre el ring.