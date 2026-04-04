¡SIN MINUTOS! Guillermo Ochoa es borrado por su equipo en Europa y olvidado por Javier Aguirre

La situación de Guillermo Ochoa en el futbol europeo atraviesa un momento sin actividad reciente, luego de no aparecer en la convocatoria del AEL Limassol FC en su victoria de 3-0 ante Omonia Aradippou.

En semanas previas, el guardameta mexicano tampoco tuvo participación con su club. El pasado 22 de marzo no estuvo disponible para el encuentro ante Ethnikos, duelo que finalizó con empate 1-1, debido a un permiso solicitado para integrarse con anticipación a la concentración de la Selección Mexicana.

Fue convocado por el entrenador Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica. Sin embargo, no tuvo minutos en ninguno de los encuentros, ya que la titularidad fue ocupada por Raúl Rangel.

De esta forma, el guardameta mexicano se mantiene sin actividad tanto a nivel de club como de selección en las últimas semanas, en medio de la recta final de la temporada europea, en un proceso en el que también busca mantenerse en consideración rumbo a la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo.

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¿Por qué quedó fuera de la convocatoria Guillermo Ochoa?

Tras su regreso de la Fecha FIFA, el arquero realizó un viaje entre México y Estados Unidos, situación que podría estar relacionada con su no inclusión en el partido frente al Omonia, donde el puesto fue ocupado por el guardameta Kyriakou.

El traslado desde territorio americano hasta Chipre implica un recorrido de más de 18 horas, por lo que no se descarta que el cuerpo técnico, encabezado por Hugo Martins, haya optado por darle descanso y recuperación física tras el desgaste del viaje.

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