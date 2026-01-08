¡ÚLTIMA HORA! Santos se refuerza con jugador europeo

Santos Laguna confirmó el regreso de Kevin Picón como refuerzo para el torneo Clausura 2026, en lo que el club calificó como una repatriación estratégica de talento joven formado en Europa.

El defensor mexicano vuelve a la institución lagunera tras más de dos años de desarrollo en España, donde perteneció al Real Sporting de Gijón. Durante su estancia, Picón se formó en la Residencia de Mareo y fue titular regular con el Sporting Atlético, acumulando minutos y experiencia en el sistema del futbol español.

Santos destacó que Picón se convierte en el primer canterano en completar el ciclo de formación internacional del Grupo Orlegi, al haberse desarrollado en fuerzas básicas del club, emigrar al Sporting de Gijón y regresar para integrarse de manera directa al primer equipo de los Guerreros.

De cara al Clausura 2026, Picón llega para reforzar la lateral derecha, una zona prioritaria para el cuerpo técnico. Al interior del club se considera que su paso por Europa le permitió adquirir mayor madurez táctica y roce físico, por lo que competirá desde el inicio por un lugar en el once titular.

El futbolista ya fue presentado oficialmente junto con los demás refuerzos del plantel, entre los que se encuentran Lucas Di Yorio, Ezequiel Bullaude y Efraín Orona, y se encuentra disponible para el arranque del campeonato.

Santos Laguna debutará en el Clausura dos mil veintiséis ante Necaxa en el Estadio TSM Corona, partido en el que Kevin Picón podría tener sus primeros minutos oficiales tras su regreso al futbol mexicano, cerrando así su etapa formativa en Europa e iniciando una nueva fase con el conjunto lagunero.