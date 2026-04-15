ÚLTIMA HORA: Se filtra el balón de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT

El camino hacia la cima del futbol mundial ya comienza a tomar forma incluso fuera de la cancha. De acuerdo con el portal especializado Footy Headlines, se filtraron las primeras imágenes del “Trionda”, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ue se utilizaría exclusivamente en la Gran Final de la Copa del Mundo.

Tras meses de especulación, el diseño revela una propuesta que combina elegancia clásica con innovación tecnológica. Con una base blanca, el esférico destaca por detalles en tonos dorados y negros, una paleta que remite directamente al prestigio del título mundial y a la intensidad del partido definitivo.

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Identidad y diseño del balón de la Final de la Copa del Mundo

El nombre “Trionda” apunta a un significado especial: sería un guiño al carácter histórico de esta edición, la primera organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. En su diseño sobresalen varios elementos:

El logotipo oficial del Mundial 2026 en primer plano

Patrones de estrellas integrados en los paneles dorados, en alusión a campeones anteriores

Una estructura de paneles termosellados, pensada para optimizar el rendimiento en distintas condiciones climáticas y de altitud

El uso del color dorado como símbolo de prestigio, una tradición que se consolidó desde el Teamgeist Berlin

Aunque la marca alemana deportiva no ha confirmado de manera oficial sus especificaciones, las imágenes sugieren un balón con tecnología de última generación como el que se utilizará en la fase regular del torneo

🚨 Así será el balón de la FINAL del Mundial 2026. EL TRIONDA DORADO. @Footy_Headlines ⚽️🏆✨ pic.twitter.com/aTKn3UuVH6 — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) April 15, 2026

Un símbolo reservado para la historia en New Jersey

Uno de los detalles más llamativos es la inscripción “Balón Oficial de la Final”, lo que indica que este modelo no se utilizaría durante el resto del torneo sino únicamente en el partido decisivo programado en el MetLife Stadium, a diferencia como en Rusia y Catar, que se uso un balón diferente para la segunda etapa del torneo.

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