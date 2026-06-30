Así queda la tabla de goleadores de la HISTORIA de los Mundiales, tras el doblete de Mbappé vs Suecia

La Selección de Francia continúa con paso firme en la Copa del Mundo 2026 TM tras asegurar una contundente victoria de 3-0 frente a Costa de Marfil. Más allá del claro dominio colectivo mostrado por el cuadro galo en el terreno de juego, los reflectores se los ha llevado nuevamente Kylian Mbappé, quien sigue reescribiendo los libros de historia del futbol mundial.

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El astro francés brilló con luz propia y fue la pieza ofensiva clave en el triunfo de su selección. Con el espectacular desempeño de esta noche, Mbappé ha llegado ya a 6 goles en lo que va del Mundial 2026, demostrando que su capacidad goleadora está intacta y que es el principal motor de Francia en su búsqueda por la gloria internacional.

Sin embargo, el impacto más grande se ha dado en los libros dorados del torneo. Con esos dos goles de hoy, la estadística cambia. Mbappé llega entonces a 18 anotaciones en Copas del Mundo, despegándose del alemán Miroslav Klose y poniéndose a un solo paso de empatar a Lionel Messi, que sigue marcando goles en esta justa mundialista.

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Así va la tabla de goleo a HOY MARTES 30 de junio del 2026

Lionel Messi (Argentina) - 19 goles

(Argentina) - 19 goles Kylian Mbappé (Francia) - 18 goles

(Francia) - 18 goles Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

(Alemania) - 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

(Brasil) - 15 goles Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

(Alemania) - 14 goles Just Fontaine (Francia) - 13 goles

(Francia) - 13 goles Pelé (Brasil) - 12 goles

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