ÚLTIMA HORA: Seleccionado Nacional es campeón en Europa previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Orbelín Pineda volverá a disputar un Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera. El mexicano se proclamó campeón de la Superliga de Grecia con AEK Atenas y llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM como una de las figuras más importantes del futbol helénico.

El título se confirmó este fin de semana luego de una dramática victoria de 2-1 sobre Panathinaikos, en un partido que se resolvió con un gol en tiempo agregado que desató la locura en el Estadio Agia Sofía. El equipo dirigido por Marko Nikolic aseguró matemáticamente el campeonato con dos jornadas todavía por disputar.

Orbelín volvió a ser pieza clave durante toda la campaña. El mexicano disputó 29 partidos, marcó cinco goles y aportó asistencias importantes en una temporada donde se consolidó como uno de los jugadores más queridos por la afición del AEK. Su regularidad y peso ofensivo fueron fundamentales para mantener al club en la cima.

Con este nuevo logro, “El Maguito” llegará al Mundial 2026 con ritmo competitivo, confianza y experiencia internacional, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos más exitosos actualmente en Europa.

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🇬🇷 | AEK Atina, Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Matias Almeyda. 🏆



AEK, Joao Mario’nun 90+3. dakikada attığı golle Panathinaikos’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. pic.twitter.com/wVbXOvboyf — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) May 10, 2026

El segundo título de Orbelín en Atenas

Desde su llegada al AEK Atenas en 2022, Orbelín Pineda construyó una historia exitosa en Grecia. Con el campeonato conseguido en la temporada 2025-2026, el mexicano ya suma dos títulos de liga, luego de haber conquistado también la campaña 2022-2023.

Además, en su primer año bajo el mando de Matías Almeyda consiguió la Copa de Grecia, firmando un histórico doblete para el club ateniense. Gracias a sus actuaciones, Pineda pasó de ser un refuerzo importante a convertirse en referente del equipo y uno de los extranjeros más destacados del torneo.

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Monterrey sueña con repatriarlo

Mientras celebra un nuevo campeonato en Europa, el futuro de Orbelín también comienza a generar expectativa en México. Distintos reportes apuntan a que Monterrey lo tiene como uno de sus principales objetivos para el mercado de verano rumbo al Apertura 2026.

La posible llegada de Matías Almeyda al banquillo regio sería clave en la operación. La dupla Almeyda-Orbelín ya tuvo éxito tanto en Chivas como en el AEK Atenas, por lo que Rayados buscaría reunir nuevamente a ambos en la Liga MX.

Aunque el mediocampista mexicano todavía tiene contrato con el club griego hasta 2027, en Monterrey existe optimismo por la posibilidad de convencerlo con una oferta importante. De concretarse, su regreso sería uno de los movimientos más impactantes del futbol mexicano para el Apertura 2026.

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