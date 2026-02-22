Juega en la MLS, es mexicano y acaba de firmar su PRIMER contrato profesional con solo 15 años

México sigue generando talento en todas partes del mundo y un nuevo caso conmueve a la afición mexicana de cara al futuro. Se trata de Matthew Arana, joven mediocampista de tan solo 15 años de edad que firmó su primer contrato profesional en la MLS. Su situación hizo recordar a muchos a Obed Vargas, futbolista que también se formó futbolísticamente en Estados Unidos y que hoy juega en uno de los equipos más importantes del mundo como lo es Atlético Madrid.

Arana firmó con el Houston Dynamo de la MLS y se convirtió en el fichaje más joven del primer equipo en la historia de la franquicia. El joven mediocampista realizó toda su formación en la academia de La Naranja hasta que este pasado sábado 21 de febrero fue promovido al primer equipo. Su vínculo se extiende hasta la temporada 2027-28 y tendrá la opción de extender su estadía hasta la campaña 2029-30.

Matthew Arana firmó contrato con Houston Dynamo|Crédito: Matthew Arana / IG

Houston Dynamo presenta a Matthew Arana

"Estoy muy orgulloso de anunciar el fichaje de Matthew Arana", fueron las primeras palabras de Pat Onstad, presidente del Houston Dynamo. “Aprovechó al máximo sus oportunidades desde que se unió a la Academia Dynamo en 2021, progresando rápidamente en nuestra trayectoria y dejando huella en el primer equipo esta pretemporada. Tiene un futuro brillante por delante”, comentó.

"Queremos agradecer a los padres de Matthew, Bibiana y Miguel, a RISE SC y a todos los que lo apoyaron en su camino hasta hoy, y esperamos su continuo desarrollo con el club de su ciudad natal", cerró.

Matthew Arana podrá representar a México en un futuro

Si bien es cierto que nació en el estado de Texas, en Estados Unidos, Arana tiene la posibilidad de representar a México gracias a la nacionalidad de sus padres. Como si fuese poco, el centrocampista ya vistió los colores nacionales al haber formado parte de la Selección Mexicana Sub-15, habiendo jugado su último partido en el mes de noviembre del año 2025.

A pesar de ya haber jugado para México en categorías menores, Matthew aún tiene la posibilidad de representar a Estados Unidos en un futuro. Por esta razón, la Federación Mexicana de Futbol deberá trabajar para mantener las aspiraciones de Arana de defender los colores del combinado nacional en caso de que lo crean necesario.

Arana jugará con viejos conocidos de la Liga BBVA MX

Tras firmar contrato con el Dynamo, Arana tendrá la posibilidad de compartir vestuario y, posiblemente, campo de juego con Héctor Herrera, histórico futbolista de la Selección Mexicana y con pasado en la Liga BBVA MX.

Además, también tendrá como compañero de equipo a Mateusz Bogusz, futbolista ofensivo que viene de jugar en Cruz Azul y que fue vendido recientemente al conjunto naranja.