Esta fue la última selección que se bajó de una Copa Mundial de la FIFA por temas extracancha

La Selección de Irán es una de las clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que ganó uno de los ocho lugares de la Confederación Asiática de Futbol (AFC). Aunque ahora su participación en la justa mundialista podría estar en duda, esto debido a los problemas bélicos en el Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel al territorio iraní y su reacción.

En estos momentos, la situación es muy incierta, pero hasta ahora la Selección de Irán comparte el Grupo G con sus similares de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Ante todo la situación de incertidumbre que se vive, es importante recordar que no es la primera ocasión que una selección se baja de la Copa Mundial de la FIFA por temas ajenos al deporte.

¿Cuál fue la última selección que se bajó de una Copa Mundial de la FIFA por temas extracancha?

A lo largo de la historia, han sido varias las selecciones que por alguna razón lejos del deporte han tenido que bajarse de la Copa Mundial de la FIFA, aunque la última ocasión fue hace más de 50 años, para ser más exactos para el Mundial de Inglaterra 1966.

Antes de la inauguración de la justa mundialista, las selecciones africanas hicieron un fuerte reclamo a la FIFA, pues no estaban contentas con el sistema de clasificación que se usaba en esos años, pues limitaba los lugares que tenían.

Luego de no llegar a un acuerdo, hubo un boicot por parte de todas las selecciones africanas, las cuales no participaron en la Copa Mundial de la FIFA de Inglaterra 1966, la situación abrió la puerta a un cambio en la distribución de los lugares para las próximas justa mundialistas.

