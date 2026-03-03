OFICIAL: Revelan el póster FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este martes se cumplen 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Por vez primera en la historia la fiesta mundialista será organizada de manera conjunta por tres países México, Canadá y Estados Unidos. El Torneo arrancará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, tras un récord de 104 partidos que marcarán la edición más extensa del certamen.

¿Qué significado tiene el póster oficial de la de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para conmemorar la fecha, la FIFA presentó el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una pieza artística que celebra el espíritu, la emoción y la unidad que caracterizan al futbol. El diseño, de estilo collage, muestra a un jugador en el centro como símbolo de la capacidad única del deporte para unir al mundo. Esta obra se suma a la colección de pósteres lanzados previamente, que incluye los 16 carteles oficiales de las ciudades anfitrionas.

Por primera vez en la historia del torneo, tres artistas de distintos países trabajaron juntos en la creación del póster oficial. El canadiense Carson Ting, la mexicana Minerva GM y el estadounidense Hank Willis Thomas combinaron su talento para dar vida a una pieza que refleja la conexión y la diversidad que se vivirán durante el campeonato. La colaboración artística busca transmitir la esencia de un Mundial que será recordado por su carácter inclusivo y global.

¿Cuáles fueron las palabras de Infantino de la presentación del póster oficial?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia de este lanzamiento:

“En 100 días, la FIFA dará la bienvenida al mundo a Norteamérica para presenciar el mayor espectáculo del planeta. El póster oficial del torneo captura la energía, la diversidad y la pasión compartida que definirán la edición más inclusiva del torneo en la historia. Desde el inicio hasta el pitido final, miles de millones de aficionados vivirán momentos que trascienden el fútbol, uniendo culturas y celebrando la unidad en un escenario verdaderamente global”.

