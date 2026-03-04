CONFIRMADO: FIFA anunció los precios de los boletos para el Repechaje Intercontinental en Guadalajara y Monterrey

Falta cada vez menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, en ese contexto, se jugará el Repechaje Intercontinental en el Estadio Guadalajara y en el Estadio Monterrey –que le faltan pocas cosas para estar listo a 100 días de la justa internacional–. Entre el 26 y 31 de marzo se celebrarán los encuentros y ya salieron a la venta los boletos, con precios muy interesantes.

Mientras nadie puede creer quién es el jugador más caro del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026, muchos tampoco entienden el bajo precio de los boletos para los encuentros que definirán los 2 lugares entre los 6 países que están peleando por entrar a la Copa del Mundo. Estos 4 partidos se llevarán a cabo en México.

El precio de los boletos para el Repechaje Intercontinental es bajo

De acuerdo a los datos que informó la propia FIFA, los partidos del Repechaje Intercontinental van desde los 200 a los 300 pesos mexicanos. Por esta razón, se especula que el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey estarán llenos, viendo a las estrellas que quieren clasificarse a la justa internacional.

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Guadalajara en el Repechaje Intercontinental?

Nueva Caledonia vs Jamaica: 26 marzo

26 marzo República Democrática de Congo vs ganador del primer partido: 31 marzo

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Monterrey en el Repechaje Intercontinental?

Bolivia vs Surinam: 26 marzo

26 marzo Iraq vs ganador del primer partido: 31 marzo

¿Cómo comprar boletos para ver los partidos del Repechaje Intercontinental del Mundial 2026?

A 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los países se preparan para jugarlo y hay 6 selecciones que pelean por 2 lugares. En ese sentido se jugará el Repechaje Intercontinental y, si quieres ver estos encuentros en los estadios, se venden en la página oficial de la FIFA (aquí). Se cobra en pesos y se descontará de forma inmediata.

¿Por qué Iraq y RD Congo ya están en la final del Repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Tanto Iraq como RD Congo esperan en el partido final debido a que están mejor posicionados en el Ránking FIFA. De este modo, tienen más posibilidades de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. El 31 de marzo se sabrá quiénes lo logran y, seguramente, los estadios estarán llenos gracias al bajo precio.

