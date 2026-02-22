Esa fue la última vez que Chivas fue la base de la Selección Mexicana

Chivas vuelve a colocarse en el centro del proyecto del Tricolor. Javier 'Vasco' Aguirre ha convertido al Rebaño Sagrado en una pieza estratégica rumbo al Mundial 2026, al incluir a 8 futbolistas rojiblancos en su más reciente convocatoria. La decisión revive un recuerdo que parecía lejano.

Este recuerdo que se cuela en la actualidad trae a Guadalajara como protagonista, cuando fue columna vertebral de la Selección Mexicana. Aunque el club tapatío es históricamente identificado como el equipo más mexicano de la Liga MX por su política de jugar únicamente con futbolistas nacionales, en los últimos años había perdido peso dentro del combinado nacional.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a 2010, cuando el propio Aguirre lideraba al Tri hacia el Mundial de Sudáfrica. ¿Quiénes fueron los convocados en ese entonces?

¿Cuándo fue la última vez que Chivas predominó en la Selección Mexicana?

La referencia más clara se sitúa en el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella convocatoria, 5 jugadores del Guadalajara formaron parte del plantel que representó a México en la justa mundialista:



Luis Michel

Jonny Magallón

Alberto Medina

Javier 'Chicharito' Hernández

Adolfo Bautista

Chicharito comenzaba a consolidarse como figura internacional, mientras que Michel ofrecía seguridad en el arco y Medina desequilibrio por las bandas. Bautista representaba experiencia y creatividad. Fue la última ocasión en la que el Rebaño tuvo un peso tan significativo dentro de la estructura del Tri en un Mundial.

Desde entonces, si bien ha habido presencia rojiblanca en distintas convocatorias, no se había repetido un escenario donde tantos elementos de Chivas coincidieran como núcleo del proyecto mundialista.

¿Quiénes son los jugadores de Chivas convocados al Mundial 2026 por el “Vasco” Aguirre?

Para 2026, el 'Vasco' Aguirre vuelve a apostar por la dinámica de grupo que ya existe en Verde Valle. En la portería aparece Raúl 'Tala' Rangel, quien busca consolidarse como heredero en el arco nacional gracias a sus actuaciones en la Liga MX.

En defensa, Bryan González y Richard Ledezma fueron llamados para aportar solidez y versatilidad. En el mediocampo y el frente de ataque, Luis Romo y Roberto 'Piojo' Alvarado se perfilan como piezas fundamentales en el esquema del entrenador.

La convocatoria también incluye nombres que han generado expectativa, como el recién llegado Brian Gutiérrez y el joven Armando 'Hormiga' González, quien recibe una oportunidad clave ante la ausencia de varios legionarios europeos. A ellos se suma Ángel Sepúlveda, ofreciendo experiencia y capacidad goleadora.