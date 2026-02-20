Nadie lo cree: este jugador que llegó a valer 110 millones en Chivas hoy cuesta la mitad en Pachuca
Con 28 años, el nombre del ex futbolista del Guadalajara ya no es relevante en Los Tuzos
Mientras hoy se habla de que el Guadalajara rechazó una millonada por la Hormiga González, hace un tiempo Chivas dejó ir a un futbolista que llegó a valer 110 millones de pesos, pero hoy cuesta la mitad en Pachuca. Es evidente que el negocio le salió bien al “Rebaño Sagrado” y no así a “Los Tuzos”. De todos modos, es un jugador muy reconocido.
Así como David Medrano explicó el rechazo de Chivas a la oferta del CSKA por la Hormiga González, no siempre se han rechazado ofertas por jugadores que supieron ser titulares en el “Rebaño Sagrado”. Por ejemplo, en el último mercado de fichajes se marchó Alan Mozo a Pachuca, pasando a valer la mitad de lo que supo costar en su mejor momento.
Alan Mozo vale la mitad de lo que costaba antes
Según Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, Alan Mozo supo valer 5.5 millones de euros cuando jugaba para Chivas, lo que equivale a más de 110 millones de pesos. Mientras tanto, desde que arribó a Pachuca su precio de mercado bajó considerablemente y cuesta la mitad que en su ‘prime’.
Resulta que el valor estimado del lateral derecho de 28 años se sitúa en 2.8 millones de euros (poco más de 56 millones de pesos mexicanos). Está claro que su precio ya no es lo que era, pero al menos ahora es titular en Los Tuzos en este Clausura 2026, mientras que con Gabriel Milito no tenía protagonismo en el conjunto tapatío.
Los números de Alan Mozo en Chivas y en Pachuca
De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se ha especializado en estadísticas de jugadores de futbol, estos son los números de Alan Mozo tanto en Chivas como en Pachuca:
- Partidos jugados: 118 en CH y 3 en PA
- Encuentros en el XI inicial: 95 en CH y 3 en PA
- Goles convertidos: 4 en CH y 0 en PA
- Asistencias aportadas: 9 en CH y 0 en PA
- Sanciones disciplinarias: 19 tarjetas amarillas y 1 roja en CH; y 1 amarilla y 0 rojas en PA.