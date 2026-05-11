Abuelo regala a su nieto consola de PLAYSTATION 1 con más de 15 juegos; así reaccionaron las redes

La PlayStation 1 se ha convertido, con el paso de los años, en una de las consolas de videojuegos más importantes en la historia de esta industria, pues expertos consideran que fue la que abrió este mercado y que ayudó a que el mismo se expandiera a niveles internacionales.

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Tal situación ha hecho que la consola de Sony sea la favorita de muchas personas a pesar del paso del tiempo. Ante ello, en los últimos días la PlayStation 1 se volvió tendencia en las redes luego de que un abuelo le regalara esta a su nieto junto a más de 15 videojuegos.

Abuelo regala una PlayStation 1 a su nieto y más de 15 juegos

El concepto retro ha comenzado a tener mucha popularidad en los últimos meses y el mercado de los videojuegos no es la excepción. Dicho lo anterior, fue a través de redes sociales que se supo que un usuario recibió una consola de PlayStation 1 como regalo de parte de su abuelo.

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The PlayStation Plus May Monthly Games are available now:



☑️ EA Sports FC 26

☑️ Wuchang: Fallen Feathers

☑️ Nine Sols



Full details: https://t.co/fwY2ZJ2xRv pic.twitter.com/ttDgoEHYTc — PlayStation (@PlayStation) May 5, 2026

El usuario, que es conocido como EchoGems, mostró su nueva consola en el Reddit de la PlayStation y, con el poco conocimiento que tenía de ella, preguntó si era de buena calidad. Del mismo modo, aseguró que se trataba de un regalo de su abuelo, el cual incluyó 15 videojuegos.

Tal situación causó conmoción entre la comunidad gamer, misma que, si bien estableció que esa consola era realmente longeva, también mostró su apoyo hacia el abuelo que decidió regalarle la misma a su nieto, convirtiendo esto en un momento por demás tierno en las redes sociales.

¿Qué juegos le regaló el abuelo a su nieto?

Se sabe que, entre los videojuegos que el abuelo le regaló a su nieto, existen títulos como Syphon Filter 1 y 2, así como Oddworlds Abe y Army Men; es decir, auténticas joyas de colección. Vale decir que, en la actualidad, la PlayStation 1 se vende a través de distintos grupos en redes sociales debido a su longevidad.