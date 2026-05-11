El oscuro secreto detrás del GTA VI; así sería la carga laboral de sus trabajadores

Estamos a poco más de seis meses para que se lance oficialmente el GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos. No obstante, en los últimos días han surgido noticias que no han caído bien entre la comunidad gamer no solo en México, sino en el resto del mundo.

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Se sabe que Rockstar Games ha invertido miles de millones de dólares en la producción del GTA VI, videojuego que saldrá para la PlayStation 5 el próximo 19 de noviembre; sin embargo, la información más reciente guarda relación con la infumable carga laboral que sus trabajadores tendrían en la actualidad.

¿Qué ocurre con los trabajadores del GTA VI?

De acuerdo con una reseña establecida en el portal Glassdoor por un empleado de la compañía, la producción del GTA VI ha hecho que muchos trabajadores tengan intensas cargas de trabajo a fin de cumplir con todos los requisitos antes de la llegada del videojuego en noviembre de este año.

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“GTA VI”



Porque Rockstar Games estaría sobre exigiendo a sus empleados para terminar el desarrollo de GTA 6 a tiempo.



Una reseña en Glassdoor de un empleado en la compañía reveló lo siguiente:



▫️ Se les exige completar tareas que normalmente tomarían entre 5 y 6 meses en solo… pic.twitter.com/KzVoZbKBUE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 3, 2026

La reseña establece que a los trabajadores se les exige completar una serie de tareas en un lapso de 60 a 90 días cuando estas, en esencia, tardan entre 150 y 180 días en realizarse. Del mismo modo, se sabe que la carga laboral aumentó de forma considerable durante el último mes.

En este periodo, los trabajadores han tenido exhaustivas jornadas y horas extra para terminar el GTA VI, de acuerdo con la reseña. Finalmente, la misma establece que esta situación ha tenido un impacto negativo en la salud mental de estas personas, las cuales, en ocasiones, han tenido que trabajar hasta altas horas de la madrugada.

¿Cuánto ha invertido Rockstar Games en el GTA VI?

De manera extraoficial se dice que Rockstar Games ha puesto todas sus esperanzas en el lanzamiento del GTA VI, videojuego en el cual habría invertido más de 3,000 millones de dólares y que tendría un costo promedio de 60 a 80 dólares al momento de su salida al mercado.