Esto pasó la última vez que Monterrey venció al América en un juego de ida de liguilla

Monterrey sacó una ventaja clave en la serie de los cuartos de final del Apertura 2025. Con una victoria de 2-0 sobre el América en el partido de ida, los Rayados no solo se llevaron un triunfo más que valioso, sino que obligaron a las Águilas a buscar una verdadera hazaña en la vuelta, ya que necesitan ganar por una diferencia de al menos dos goles para avanzar a las semifinales.

Este duelo marca el reencuentro en fase de eliminación entre dos de los equipos con mejor plantel del futbol mexicano desde aquella final del Apertura 2019 que quedó grabada en la memoria colectiva. En esa ocasión, el cuadro regiomontano se había impuesto en el primer encuentro por 2-1, y aunque los de Coapa lograron igualar la serie al ganar el duelo de vuelta en el Estadio Azteca por el mismo marcador, los en ese momento dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed terminaron alzando el título en una dramática definición por penales con Marcelo Barovero como héroe desde los once pasos.

Monterrey se llevó la victoria la última vez que venció al América en la ida

Ahora, con este contundente resultados, los de la Pandilla no solo se posicionan como los favoritos para acceder a la siguiente ronda, sino que rompieron con una racha de seis años sin enfrentar al América en liguilla, en la que salieron con la victoria y la copa.

América con un panorama cuesta arriba

Para los dirigidos por André Jardine, el desafío pinta a ser complicado, tendrán que mostrar su mejor versión ofensiva y mantener la portería en ceros si aspiran a darle la vuelta a una serie que ya va cuesta arriba.

El escenario en el Estadio Ciudad de los deportes está listo para recibir el juego de vuelta, en la que el conjunto azulcrema, buscará escribir otra pagina dorada en la parte de remontadas que ha caracterizado a lo largo de la historia al América.

