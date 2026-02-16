¿Último Baile? LeBron James habla sobre el retiro

El posible retiro de LeBron James vuelve a generar conversación en toda la NBA. A sus 41 años y en su temporada número 23, la estrella de los Los Angeles Lakers mantiene abierta la incógnita sobre cuánto tiempo más seguirá en las duelas.

En declaraciones recientes durante el Fin de Semana de Estrellas 2026, James dejó claro que aún no tiene una decisión definitiva sobre su futuro. Ante la insistencia de la prensa, respondió que cuando tenga claridad lo hará público, pero que por ahora su enfoque está completamente en competir y disfrutar el presente. Sus palabras reforzaron la idea de que no existe un calendario establecido para su despedida.

A lo largo de la actual campaña, el cuatro veces campeón ha reconocido que es consciente de que el final de su carrera está cada vez más cerca. Sin embargo, también ha subrayado que sigue sintiendo pasión por el juego y que físicamente se encuentra en condiciones de aportar al máximo nivel. Medios especializados han destacado que, pese a la exigencia acumulada tras más de dos décadas en la liga, continúa siendo una pieza clave en el rendimiento de los Lakers.

Las especulaciones sobre su retiro no solo se alimentan de su edad, sino también de sus comentarios sobre la vida fuera del baloncesto. James ha hablado en distintas ocasiones de su interés por dedicar más tiempo a su familia y fortalecer sus proyectos empresariales y de entretenimiento. No obstante, nunca ha vinculado directamente esos planes con una fecha específica para colgar las zapatillas.

Expertos coinciden en que la decisión final dependerá de múltiples factores: su estado físico, la competitividad del equipo y, sobre todo, su motivación personal. Mientras tanto, cada aparición en la cancha adquiere un valor especial para los aficionados, conscientes de que están presenciando los últimos capítulos de una trayectoria histórica.

