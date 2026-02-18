Chivas tiene a la nueva Hormiga González en una categoría menor: suma goles y asistencias en el Clausura 2026

Chivas podría tener cubierta la posición de delantero, pues en el Tapatío tiene al próximo goleador del equipo, ya que suma 2 tantos y 2 asistencias en 5 partidos disputados del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El killer del área vive un buen momento luego de que fuera comprado recientemente por el conjunto rojiblanco y quien podría reemplazar a Armando “Hormiga” González para la Liguilla en caso de que sea convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sergio Aguayo es el jugador que actualmente brilla en la categoría menor del Rebaño Sagrado y que ya ha visto Gabriel Milito, pues en la semana previa al Clásico Nacional, que se llevó el club Tapatío por marcador de 1-0, entrenó con el primer equipo.

Sergio Aguayo suma 2 goles y 2 asistencias en 5 partidos disputados con el Tapatío.

El jugador de 23 años ha sido crucial con el club de Segunda División, pues gracias a sus goles y asistencias ha aportado un granito de arena para que el equipo vaya en primer lugar de la tabla general con 13 puntos, producto de 4 partidos ganados, uno empatado y uno perdido.

Conoce más a Sergio Aguayo, el próximo goleador de Chivas

Aguayo es canterano del Pachuca, club en el que pasó por las categorías Sub-20 y Sub-23, pero nunca tuvo la oportunidad de mostrarse con el primer equipo. Por lo anterior, la directiva tuza decidió prestarlo al Tapatío a principios de 2025.

El delantero llamó la atención y fue comprado en este Clausura 2026, a fin de que se convierta en el próximo killer del área del club de Guadalajara. Cabe mencionar que el nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, ya debutó con el primer equipo de Chivas y lo hizo durante la pretemporada del presente torneo.

El estadounidense marcó 2 goles en los duelos de preparación: uno contra Irapuato y el otro ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el partido por el tercer lugar de la Copa Pacífica, que reunió a los equipos de Jalisco.