¡ÚLTIMO MOMENTO!: Así quedó el grupo C de México en el Mundial sub-20

El grupo C en el Mundial sub-20 está al rojo vivo. El ‘Caballo Negro’ despertó desde la jornada uno y parece que habrá una durísima pelea entre México, Brasil y España para acompañar a Marruecos en la siguiente fase. El conjunto africano dio la campanada al derrotar 2-0 en la primera fecha a su similar ibérica y no conforme con ello, también vencieron a los brasileños para asegurar su presencia en la fase de eliminación directa del certamen internacional con puntaje perfecto.

Te puede interesar: Las declaraciones de Gilberto Mora tras sus dos goles contra España en el Mundial sub-20

Tras las dos victorias marroquiés, la Selección de México tendrá la tarea de frenar la maquinaria africana y así asegurar su boleto a la siguiente fase. Por otro lado, España y Brasil se jugarán el todo por el todo en la última fecha para definir al segundo lugar del sector (en caso de que México pierda) o posiblemente a uno de los mejores terceros lugares.

Así quedó el Grupo C tras la jornada 2 del Mundial sub-20

Marruecos - 6 puntos - +4 diferencia de goles

México - 2 puntos - 0 diferencia de goles

Brasil - 1 punto - -1 diferencia de goles

España - 1 punto - - 2 diferencia de goles

Última jornada en el mismo horario

Los dos últimos partidos del sector C se jugarán el sábado 4 de octubre en punto de las 2:00 pm (hora CDMX) para definir las posiciones, aunque Marruecos ya está instalado como primer lugar con seis puntos. Los pupilos de Eduardo Arce podrían llegar a cinco puntos si logran vencer a los africanos o a tres unidades en caso de empate.

Por otro lado, España y Brasil solo aspiran a las cuatro unidades en caso de triunfo y el empate sería muy mala renta tanto para sudamericanos como para europeos.