Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡ÚLTIMO MOMENTO!: Así quedó el grupo C de México en el Mundial sub-20

La Selección Mexicana llegó a las

Grupo C de Mundial sub-20
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
El grupo C en el Mundial sub-20 está al rojo vivo. El ‘Caballo Negro’ despertó desde la jornada uno y parece que habrá una durísima pelea entre México, Brasil y España para acompañar a Marruecos en la siguiente fase. El conjunto africano dio la campanada al derrotar 2-0 en la primera fecha a su similar ibérica y no conforme con ello, también vencieron a los brasileños para asegurar su presencia en la fase de eliminación directa del certamen internacional con puntaje perfecto.

Tras las dos victorias marroquiés, la Selección de México tendrá la tarea de frenar la maquinaria africana y así asegurar su boleto a la siguiente fase. Por otro lado, España y Brasil se jugarán el todo por el todo en la última fecha para definir al segundo lugar del sector (en caso de que México pierda) o posiblemente a uno de los mejores terceros lugares.

Así quedó el Grupo C tras la jornada 2 del Mundial sub-20

  • Marruecos - 6 puntos - +4 diferencia de goles
  • México - 2 puntos - 0 diferencia de goles
  • Brasil - 1 punto - -1 diferencia de goles
  • España - 1 punto - - 2 diferencia de goles

Última jornada en el mismo horario

Los dos últimos partidos del sector C se jugarán el sábado 4 de octubre en punto de las 2:00 pm (hora CDMX) para definir las posiciones, aunque Marruecos ya está instalado como primer lugar con seis puntos. Los pupilos de Eduardo Arce podrían llegar a cinco puntos si logran vencer a los africanos o a tres unidades en caso de empate.

Por otro lado, España y Brasil solo aspiran a las cuatro unidades en caso de triunfo y el empate sería muy mala renta tanto para sudamericanos como para europeos.

Selección Mexicana
